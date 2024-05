125 evangelische und katholische Theologen appellieren an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die Reform des Klimaschutzgesetzes nicht zu unterschreiben. Der Bundespräsident solle von seinem Recht Gebrauch machen, die Novelle des Klimaschutzgesetzes nicht auszufertigen - "in Verantwortung gegenüber den Menschen, insbesondere auch den Kindern und künftigen Generationen, sowie den Tieren und der Schöpfung im weiteren Sinne", heißt es in dem am Mittwoch in Mainz veröffentlichten Schreiben. Das angepasste Gesetz sieht vor, dass künftig bei den Zielen zur CO2-Reduzierung nicht mehr der Beitrag der einzelnen Sektoren wie etwa des Verkehrs- oder Bausektors betrachtet wird, sondern der Ausstoß von Treibhausgasen insgesamt. Der Bundesrat hatte am 17. Mai das aus Sicht von Kritikern "entschärfte" Klimaschutzgesetz gebilligt, nachdem es zuvor im Bundestag verabschiedet worden war.