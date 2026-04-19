Für eine schnellere Energiewende und gegen fossile Abhängigkeit sind am Samstag laut Angaben der Organisatoren bundesweit mehr als 80 000 Menschen auf die Straße gegangen. In Berlin machten sich demnach rund 24 000 Demonstrierende für Erneuerbare Energien stark, in Köln 30 000. In Hamburg demonstrierten 15 000 Menschen, aus München wurden 12 000 gemeldet. Das Initiatorenbündnis, dem unter anderem Fridays for Future, Greenpeace und Deutsche Umwelthilfe angehören, sprach von einem klaren Signal an Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), ihre Energiepolitik zu ändern. Unter dem Motto „Erneuerbare Energien verteidigen!“ forderten die Demonstranten ein Ende von fossiler Abhängigkeit und einen Kurswechsel Reiches. In Berlin sprach die Klimaaktivistin Luisa Neubauer von einer „Unterwanderung der Energiewende“.