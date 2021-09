Was die Wähler in Sachen Klima zu erwarten haben

Mit der Industrie will es sich keine der Parteien verderben - trotz Bekenntnis zum Klimaschutz.

Alle Parteien außer der AfD wollen Klimaschutz, doch die Wege dorthin sind unterschiedlich. Was haben die Programme für die Bürger im Alltag zu bedeuten?

Von Michael Bauchmüller

Das Bundesverfassungsgericht hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Die Parteien waren gerade beim Feinschliff ihrer Wahlprogramme, da fällten die Karlsruher Richter im Frühjahr ihr Urteil über die deutsche Klimapolitik: zu wenig, zu langsam, zu spät für künftige Generationen. Die Umfragewerte für die Grünen schossen in die Höhe, die anderen reagierten. Weshalb in den Wahlprogrammen von Union, SPD, Grünen, Linkspartei, FDP und AfD nun 738-mal das Wort Klima auftaucht. Klimaneutral wollen außer der AfD alle werden, doch es gibt Unterschiede. Wo liegen sie - und was bedeuten die Programme für Bürger und Wirtschaft? Ein Überblick.