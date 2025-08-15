Das Bundesverfassungsgericht befasst sich mit den im Herbst eingereichten Verfassungsbeschwerden gegen die deutsche Klimapolitik. Wie die fünf beschwerdeführenden Verbände am Freitag mitteilten, hat das Gericht die Bundesregierung, Bundesrat, Bundestag und mehrere Ministerien sowie Fachgremien offiziell zur Stellungnahme aufgefordert. Das bestätigte auch ein Sprecher des Gerichts. Als Frist für die Rückmeldung hat Karlsruhe den 15. Oktober gesetzt. Die Beschwerdeführer wenden sich gegen die Überarbeitung des deutschen Klimaschutzgesetzes vom Juli 2024 und kritisieren die Neuregelung als unzulässige Verwässerung des Klimaschutzes.