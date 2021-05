Von Thomas Kirchner, München

Wenn Roger Cox an diesem Mittwoch gewinnt, hätte er, wieder einmal, ein historisches Urteil erstritten. Im Namen von Milieudefensie sowie anderen niederländischen Umweltschutz-Vereinen hat der Rechtsanwalt aus Maastricht gegen Shell geklagt. Europas größter Ölkonzern, verantwortlich für etwa ein Prozent des globalen industriellen Treibhausgasausstoßes, soll seine CO₂-Emissionen bis 2030 um fast die Hälfte senken.

Es wäre das erste Mal, dass ein Energie-Unternehmen zu einem solchen Schritt gezwungen würde, und hätte vermutlich erhebliche Auswirkungen auf die ganze Branche. Schon einmal hat Cox einen wichtigen Präzedenzfall erstritten: 2015 war er Anwalt der Organisation Urgenda, der es gelang, den niederländischen Staat gerichtlich zur Einhaltung seiner selbst proklamierten Klimaziele zu zwingen. Auch dies ein Meilenstein der Klimajustiz.

Wie das Bezirksgericht in Den Haag entscheiden wird, gilt als offen. Für Shell wäre eine Niederlage ein extremer Einschnitt. Das niederländisch-britische Unternehmen erzielt fast seinen ganzen Umsatz mit fossilen Brennstoffen. 45 Prozent weniger CO₂, das bedeutet: Alle Emissionen, die Kunden mit dem Verbrennen von Öl und Gas ausstoßen, das Shell fördert, müssen entsprechend sinken. Der Konzern müsste innerhalb von neun Jahren radikal schrumpfen und dürfte nur wieder wachsen durch Investitionen in erneuerbare Energien. "Das ist einfach unmöglich", zitiert ein niederländisches Medium einen Börsenexperten.

Doch wer weiß, auch das Urgenda-Urteil kam überraschend. 2019 wurde es vom höchsten niederländischen Gericht bestätigt. Die niederländische Regierung musste ihre Klimapolitik kräftig nachbessern, und weil das nicht reicht, wird die Stiftung wohl eine weitere Klage einreichen. Die Klimajustiz, die Idee, den Kampf gegen den Klimawandel auch vor Gericht zu führen, nimmt Fahrt auf.

Weltweit sind 1700 Klima-Klagen anhängig

Weltweit sind etwa 1700 Klagen anhängig, 40 davon gegen Energiekonzerne. In Deutschland hat ein peruanischer Bauer ein aussichtsreiches Verfahren gegen den Energiekonzern RWE angestrengt. In Frankreich läuft eine ähnliche Klage gegen den Mineralölriesen Total. Anfang Juli wird über eine Klage entschieden, die unter anderem Cox gegen die belgische Regierung eingereicht hat. Und jüngst schuf das Bundesverfassungsgericht eine Art neues Grundrecht auf Umweltschutz und trug der Bundesregierung auf, die Reduktionsziele für die Zeit nach 2030 genauer zu fassen.

Das alles sei Teil derselben Dynamik, sagt Laura Burgers, Klimaklagen-Expertin an der Universität Amsterdam: "Wir haben als Menschen die Autonomie, das Recht zu ändern. Wir können Homosexualität entkriminalisieren. Der Klimawandel ist ein so großes und dringendes Problem, dass er von einem rein politischen zu einem rechtlichen Thema geworden ist und, wie Karlsruhe bestätigt hat, zunehmend in den Bereich der Menschen- oder Grundrechte fällt." Grundrechte schützten auch gegen Mehrheitsentscheidungen der Politik, womit Richtern ein großer Spielraum zukomme.

Shell müsse jetzt sofort etwas tun, argumentierte Cox vor Gericht: "Es kommt kein anderer oder besserer Moment mehr. Wenn die Politik dies nicht schnell genug regeln kann, und es auch die Justiz nicht macht: Wer beschützt die Bürger dann vor den Folgen des Klimawandels? Wer schützt die Ärmsten in der Welt?"

Detailansicht öffnen Der niederländische Anwalt Roger Cox hat schon einmal ein wegweisendes Klima-Urteil erstritten. (Foto: Marten Van Dijl/Milieudefensie)

Das Besondere an der Klage gegen Shell ist, dass sie in die Zukunft wirken soll. Es geht also nicht, wie sonst meist, darum, schon entstandenen Schaden auszugleichen, etwa durch Geld. Vielmehr soll der Schaden gar nicht erst entstehen. Cox beruft sich nicht auf Umweltrecht, auch nicht in erster Linie auf internationales Recht, sondern auf eine sehr offene Norm des niederländischen Privatrechts. Sie besagt in etwa, dass man sich nicht so verhalten soll, dass der Gesellschaft dadurch ein Schaden entsteht.

Ein Gericht hat das vor Jahren konkretisiert. Es verurteilte einen Café-Besitzer, der es versäumt hatte, vor der Gefahr eines steilen Keller-Abgangs zu warnen, den ein Gast hinabgestürzt war. Gemäß dieser Logik wirft Cox Shell vor, sich der Folgen seines Handelns frühzeitig bewusst gewesen zu sein und dennoch nichts unternommen zu haben.

Einer der Beweise, die er anführt, ist ein vertraulicher Bericht namens "Der Treibhaus-Effekt", den Shell-Wissenschaftler 1988 erstellten. Sie beschreiben einen möglichen Temperaturanstieg um 3,5 Grad und dessen gravierende soziale, wirtschaftliche und politische Folgen - verursacht nicht zuletzt von Shell. Erst 2017 entdeckte ein Journalist den Bericht. Konsequenzen hatte er nur intern: 1989 beschloss Shell, die vor Norwegen geplante Gasförderplattform Troll A mit Blick auf den künftigen Meeresspiegel zwei Meter höher zu bauen.

Der Konzern verweist auf die Politik

Der Konzern hält die Klage für unberechtigt. Er verweist auf eigene Pläne, bis 2050 klimaneutral zu arbeiten. "Um einen solchen Wandel herbeizuführen, muss letztlich die Nachfrage geändert werden", sagt Ben van Beurden, der Vorstandschef von Shell: "Das ist eine sehr große und schwierige Aufgabe, die viele Jahre dauern wird und weit über ein Unternehmen, eine Industrie und sogar über ein einzelnes Land hinausgeht." Entscheiden müsse die Politik, in jedem Land herrschten andere Bedingungen. Und wenn Shell nicht mehr fördere, werde dann nicht ein anderer die Lücke füllen?

Cox antwortet mit der Rechtslage: "Wenn jemand substantiell zu einem Problem beiträgt, kommt ihm auch eine große Rolle bei der Lösung des Problems zu." Außerdem gleiche die Konkurrenz eben nicht sofort aus, was ein Konzern weniger produziert. Laut einer Studie würden für jedes nicht-produzierte Barrel Öl 0,2 bis 0,6 Barrel nicht konsumiert. Der Anwalt verweist auch auf die industriefreundliche Internationale Energie-Agentur, die soeben einen seiner Ansicht nach sensationellen Bericht zum Klimawandel veröffentlicht hat. Unter anderem steht dort: Es darf keine neuen Investitionen in neue Öl- und Gasfelder mehr geben. Nach jetzigen Plänen wird Shell bis 2030 zu den weltweit größten Investoren in diesem Gebiet zählen.