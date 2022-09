Von Jan Heidtmann, Berlin

Mehr als zwei Jahre war es ziemlich ruhig um die Klimaschutzbewegung. In diesem Sommer, passend zu Dürren, Waldbränden und Wassernot, haben sich die Aktivistinnen und Aktivisten nun zurückgemeldet. Im Juni und Juli sperrten Demonstranten der "Letzten Generation" immer wieder Autobahnzufahrten in Berlin, im August blockierten Mitstreiter von "Ende Gelände" den Hamburger Hafen; rund um das vergangene Wochenende wiederum protestierte "Extinction Rebellion" in der Hauptstadt. Dieser Freitag wird der vorläufige Abschluss dieses heißen Sommers sein: "Fridays for Future" hat weltweit zum Klimastreik aufgerufen.