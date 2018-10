29. Oktober 2018, 18:44 Uhr Klimaschutz "Politiker verstecken sich gern hinter den Bürgern"

So wie bisher kann es nicht weitergehen - das weiß jeder. Warum geht trotzdem nichts voran? Der Klimaforscher Ottmar Edenhofer über die Rettung der Welt.

Interview von Detlef Esslinger und Moritz Geier

Klimaforscher sind meist auch Unheilsboten. Gerade hat der Weltklimarat gewarnt: Die bisherigen Pläne der Staaten reichen nicht mal aus, um den globalen Temperaturanstieg auf zwei Grad zu begrenzen. Und nun? Ottmar Edenhofer, 57, Chefökonom und kommissarischer Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, will nicht nur schlechte Nachrichten überbringen, sondern zeigen, wie das Klima geschützt werden kann.

SZ: Herr Edenhofer, es ist das immer Gleiche: Wenn Sie, die Forscher, warnen, bekommen Sie einen Tag lang die Schlagzeilen, und dann geht alles weiter wie gehabt. Warum ist das so?

Ottmar Edenhofer: Beim Klimaschutz kommt es mir so vor, als ginge ein Raucher zum Arzt, der ihm rät: Sie müssen unbedingt aufhören zu rauchen. Sobald der Patient die Praxis verlässt, zündet er sich die nächste Zigarette an. Und dabei denkt er sich: Ja, morgen werde ich damit bestimmt aufhören. So ist es in der Klimapolitik. Die Staaten haben in der vergangenen Dekade ehrgeizige Ziele formuliert, die sie immer wieder auf morgen verschieben. Aber sie haben noch nicht den Mumm gehabt, die notwendigen Schritte zu ergreifen.

Was genau wäre denn notwendig?

Wir müssen Kohlendioxid einen Preis geben. Wenn eine Tonne Kohlendioxid in Zukunft zwischen 30 und 35 Euro kosten würde, dann würde die Nutzung fossiler Energie so bestraft werden. Dadurch würden aber nicht nur die kohlendioxidfreien Technologien rentabel werden. Es würde sich auch lohnen, schnell aus der Kohle auszusteigen.

Das ginge aber einher mit einem brutalen Eingriff in jedermanns Alltagskonsum: bei Fleisch, Autos, Urlaubsreisen. Sind die Leute dazu bereit?

Ich bin sogar davon überzeugt, dass die Leute dazu bereit sind, wenn die Politik den Bürgern klarmacht: So trägt jeder zum Klimaschutz bei. Wenn die Konsumenten den Strom effizienter nutzen, würden die Stromkosten kaum steigen. Intelligente Waschmaschinen würden sich automatisch einschalten, wenn der Strom besonders billig ist. Für die Spitzenzeiten müssen dann weniger Kraftwerke bereitgestellt werden - was die Strompreise senkt. Und würden wir Diesel genauso besteuern wie Benzin, ihn also um 20 Cent teurer machen, dann würde auf fünf Jahre gerechnet etwa 14 Prozent weniger Kraftstoff getankt. Die Belastung hält sich in Grenzen. Denn es wird effizienter gefahren.

Die Lausitz ist Braunkohleland. Riesige Tagebaue wie der in Jänschwalde durchziehen die Landschaft und Kohlekraftwerke blasen täglich jede Menge CO2 in die Luft. (Foto: Sean Gallup/Getty Images)

Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen: Wegen 20 Cent mehr fürs Benzin fährt in Deutschland niemand weniger.

Aber genau das zeigen empirische Untersuchungen. Konsumenten reagieren auf Änderungen der Preise. Natürlich reicht das nicht aus für eine drastische Verminderung der Emissionen. Aber es ist ein erster Schritt, den wir jetzt unbedingt gehen müssen. Der Witz an der Sache ist: Politiker verstecken sich gern hinter den Bürgern, die das angeblich nicht wollen. Vor Kurzem war ich bei einer Podiumsdiskussion mit einem bedeutenden CDU-Politiker, 500 Leute im Publikum ...

... wer war das?

Das sage ich jetzt lieber nicht. Jedenfalls hat er gesagt, die Kohlendioxid-Bepreisung sei eine Idee von Professoren im Elfenbeinturm. Die Wähler würden das nicht wollen, darum sei es politischer Selbstmord, dafür einzutreten. Da sind mindestens 20 Leute im Raum aufgestanden und haben gesagt: Nein, wir wollen das. Empirische Untersuchungen bestätigen diese hohe Bereitschaft der Bürger, für Kohle, Öl und Gas zu zahlen.

Und warum macht trotzdem keiner was?

Ich glaube, der Politik fehlt der Mut, den Leuten zu erklären, dass ein Kohlendioxid-Preis für effektiven Klimaschutz notwendig ist. Die Leute dürfen nicht das Gefühl haben, sie werden geschröpft oder gegängelt. Die Politiker müssen das Warum und das Wie erklären. Im Erklären allerdings ist die deutsche Politik im Moment überhaupt nicht gut.

Die Grünen liegen bei 20 Prozent, aber ins Wahllokal fahren ihre Anhänger mit dem SUV.

Das zeigt die tiefe Widersprüchlichkeit zwischen unserem individuellen Verhalten und den kollektiven Ansprüchen. Wenn wir gefährliche Klimarisiken vermeiden wollen, dürfen wir nur noch 800 Milliarden Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre blasen. Das wurde in Paris vereinbart. Im Boden aber steckt noch das Zwanzigfache an Öl, Gas und Kohle. Das allermeiste wird daher im Boden bleiben müssen.

Was halten Sie davon, den Leuten einmal pro Woche zum Veggie Day zu raten, und eine Fernreise weniger zu machen?

Ottmar Edenhofer, 57, leitet das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. An der Technischen Universität Berlin lehrt der gebürtige Bayer die Ökonomie des Klimawandels. (Foto: Rainer Jensen/dpa)

Das kann man gerne alles freiwillig machen, ich habe nichts dagegen. Ich selbst esse unter der Woche auch kein Fleisch. Die Sache über Preise zu regeln, hat allerdings einen großen Vorteil: Sie lassen den Leuten die Wahlfreiheit, wo sie genau ansetzen wollen.

Die Kohlekommission empfiehlt, die Lausitz und das Rheinische Revier für den Verlust des Braunkohle-Tagebaus zu entschädigen: mit dem Ansiedeln von Behörden, einer neuen ICE-Verbindung oder einem schnelleren Mobilfunknetz. Was halten Sie davon?

Solche Strukturhilfen können sinnvoll sein, aber sie sollten nur gewährt werden, wenn es dafür im Gegenzug zu einem ambitionierten Kohleausstieg kommt und Kohlendioxid einen Preis bekommt.

Sie haben vorhin einen Politiker erwähnt, der Ihnen vorgeworfen hat, im Elfenbeinturm zu leben. Was können Sie als Klimaforscher anders machen, damit Sie wirklich ernst genommen werden?

Wir müssen zeigen, wie effektiver Klimaschutz gehen kann. Wir müssen aber auch deutlich sagen, dass wir international und national sehr weit von unseren selbstgesteckten Zielen entfernt sind. Wir haben eine Dekade beim Klimaschutz verloren.

Das alles sagen Klimaforscher doch schon seit Langem.

Wirklich? Ein Problem ist, dass Medien immer dann stärker über Studien berichten, wenn wir darin die Gefahren darstellen. Dann ist uns die Aufmerksamkeit sicher. Geht's um Lösungen, also um eine ökologische Steuerreform, um Kohlendioxid-Bepreisung, dann ernte ich oft ein Gähnen.

Wenn Sie Aufmerksamkeit haben wollen, müssen Sie sich dann nicht auch über Ihre Sprache Gedanken machen? "Bepreisung" ist ja ein grauenhafter Ausdruck.

Der richtige Begriff ist noch nicht gefunden. Trotzdem haben bereits 70 Länder und Bundesstaaten Steuern oder Emissionshandelssysteme eingeführt.

Linguisten sagen auch: "Erderwärmung" ist das falsche Wort. Wärme klingt so wohlig. Erderhitzung wäre besser.

Ja, das stimmt zwar. Korrekt wäre es, vom Weg in die Heißzeit zu sprechen, statt von Erderwärmung oder Klimawandel. Aber ich glaube, dass das Konzept "Shocking people into action" nicht funktioniert. Wenn man die Dramatik des Problems an die Wand malt, muss man den Leuten auch zeigen, welche Lösungen es gibt und wie sie zur Lösung beitragen können. Wenn dieser Schritt fehlt, treibt man die Menschen in den Fatalismus.

Mit welchem Verkehrsmittel ist eigentlich der Klimaforscher von Potsdam nach München gereist?

Mit dem Flugzeug. Anders ließ sich das diesmal terminlich nicht machen.

Selbst Sie also.

Mein persönliches Kohlendioxidkonto ist unrettbar überzogen. Ich kann nur hoffen, dass ich mit meinen Vorschlägen für eine Kohlendioxid-Bepreisung irgendwann Erfolg habe, sodass meine CO₂-Schuld dadurch irgendwann abgetragen sein wird. Es ist eine Wette auf die Zukunft.