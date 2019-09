Angela Merkel (CDU) hat sich in der Klimaschutzdebatte nachdrücklich hinter Pläne für eine Verteuerung des Ausstoßes von klimaschädlichem Kohlendioxid (CO2) gestellt. "Wer, wenn nicht wir, muss dazu jetzt einen wirklichen Beitrag leisten", wurde die Kanzlerin am Montag von Teilnehmern der ersten Unionsfraktionssitzung nach der Sommerpause zitiert. "Wir stellen Weichen für die Zukunft - für die nächsten 30 Jahre." Es gehe "um zukunftsfähiges Wirtschaften", der "Sinn der Bepreisung ist ur-marktwirtschaftlich", sagte die Kanzlerin demnach. Die große Koalition will am 20. September ein Maßnahmenpaket für mehr Klimaschutz beschließen. Zwischen Union und SPD gibt es noch unterschiedliche Ansichten, wie dieser zu erreichen ist.