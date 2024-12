Der Internationale Gerichtshof in Den Haag soll ein Rechtsgutachten erstellen, ob das Völkerrecht wirkungsvollen Klimaschutz einfordert. Mehr als 100 Staaten sind beteiligt, das Ergebnis dürfte weitreichende Folgen haben.

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Der Klimawandel ist fraglos ein Thema, das die gesamte Menschheit betrifft. Aber wer ihn aus der Nähe erleben muss, der schaut anders drauf. „Klimawandel ist keine ferne Bedrohung, er verändert unser Leben schon jetzt.“ So drückt es Vishal Prasad in einem Online-Meeting aus, er ist Kampagnendirektor einer Studentengruppe der pazifischen Inseln zur Bekämpfung des Klimawandels – also aus einer Weltgegend, wo den Betroffenen das Wasser wirklich bis zum Hals steht. „Wir sind widerstandsfähige Leute“, sagt Ralph Regenvanu, Klimaschutzbeauftragter des Inselstaats Vanuatu. „Aber Widerstandsfähigkeit ist nicht genug.“