Das Europaparlament hat in dieser Woche das europäische Klimaschutzziel für das Jahr 2040 verabschiedet. Um 90 Prozent sollen die Emissionen im Vergleich zu 1990 sinken, als Fortschreibung des Klimaziels für 2030 – minus 55 Prozent – und als Zwischenschritt zur angestrebten Klimaneutralität im Jahr 2050. Eine große Mehrheit der Abgeordneten stimmte zu, selbst die Grünen konnten damit leben, auch wenn das Gesetz aus ihrer Sicht mit einem Makel behaftet ist: Fünf der 90 Prozent Emissionsminderung darf die europäische Wirtschaft durch Klimaprojekte außerhalb der EU aufbringen.