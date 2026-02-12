Das Europaparlament hat in dieser Woche das europäische Klimaschutzziel für das Jahr 2040 verabschiedet. Um 90 Prozent sollen die Emissionen im Vergleich zu 1990 sinken, als Fortschreibung des Klimaziels für 2030 – minus 55 Prozent – und als Zwischenschritt zur angestrebten Klimaneutralität im Jahr 2050. Eine große Mehrheit der Abgeordneten stimmte zu, selbst die Grünen konnten damit leben, auch wenn das Gesetz aus ihrer Sicht mit einem Makel behaftet ist: Fünf der 90 Prozent Emissionsminderung darf die europäische Wirtschaft durch Klimaprojekte außerhalb der EU aufbringen.
EU-GipfelIst Klimaschutz schuld an der Krise der Industrie?
Der CO₂-Emissionshandel ist das wichtigste Klimaschutz-Instrument Europas. Bundeskanzler Merz galt bislang als großer Freund davon – seine Antwerpener Rede weckt nun Zweifel.
Von Josef Kelnberger, Brüssel
Erneuerbare Energien:Bei der CSU hat sich der Wind gedreht
Bayern stand beim Ausbau der Windkraft lange auf der Bremse. Jetzt will der Freistaat über den Bundesrat eine erhebliche Ausweitung erreichen. Da staunen selbst die Grünen.
