Das in der Ampelkoalition lange umstrittene Gesetz für mehr Klimaschutz beim Heizungseinbau wird nach Einschätzung der Grünen am kommenden Freitag vom Bundestag ohne weitere Änderungen beschlossen. Co-Fraktionschefin Britta Haßelmann sprach am Montag vor einer Fraktionssitzung in Berlin die Erwartung aus, dass das Gesetz in der Fassung der letzten Ausschussberatungen Anfang Juli verabschiedet werde. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Verabschiedung vor der Sommerpause nach einem Eilantrag der Union aus Verfahrensgründen vorläufig gestoppt. Zuvor war das Gebäudeenergiegesetz (GEG) heftiger inhaltlicher Kritik seitens der Union und anderer Parteien ausgesetzt gewesen und dann innerhalb der Regierungsfraktionen derart modifiziert worden, dass die Umrüstung auf klimafreundliche Heizungen verlangsamt und sozial stärker abgefedert wird.