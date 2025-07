Umweltexperten und Diplomaten reagieren beglückt auf das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag: Die Länder müssen sich demnach an die Klimaziele aus dem Pariser Abkommen halten. Das dürfte auch Folgen für Deutschland haben.

Von Thomas Hummel, München

Auf der Dachterrasse der Eventlocation „Atelier Garden“ in Berlin-Tempelhof gab es am Mittwochnachmittag Popcorn und Public Viewing, etwa 30 Leute versammelten sich vor einem Bildschirm. Dort lief kein Fußball, sondern die Live-Übertragung aus dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag, wo die Richterinnen und Richter ihr Rechtsgutachten zum Thema Klimaschutz vorstellten. Um es im Sportjargon auszudrücken: Anschließend herrschte Stimmung wie nach einem Sieg.