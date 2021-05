CSU will Deutschland schon bis 2040 klimaneutral machen

Zukunft und Vergangenheit der Energieversorgung, wenn es nach CSU-Chef Markus Söder geht: Ein Windpark vor dem Braunkohlekraftwerk Neurath in Nordrhein-Westfalen.

CSU-Chef Markus Söder will das Klimaschutzgesetz des Bundes "deutlich ambitionierter" fassen. Der Kohleausstieg müsse beschleunigt werden, der Preis pro Tonne ausgestoßenes Kohlendioxid steigen.

Von Kassian Stroh

Die CSU will Deutschland bereits bis zum Jahr 2040 klimaneutral machen - und nicht wie geplant bis 2050. Das Klimaschutzgesetz des Bundes müsse "deutlich ambitionierter" werden, sagte CSU-Chef Markus Söder am Montag vor einer Sitzung seines Parteivorstands. Und bis zum Jahr 2030 müsse der Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen um mindestens 65 Prozent gesenkt werden, gemessen am Niveau von 1990. Bisher ist ein Minus von 55 Prozent geplant.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts sei "ein klares Signal, ein deutlicher Auftrag", sagte Söder. Vergangene Woche hatten die Richter das Klimaschutzgesetz des Bundes als teilweise verfassungswidrig verworfen, da es für die Zeit nach 2030 keine konkreten Ziele enthalte.

Söder forderte, mit finanziellen Anreizen den Ausstieg aus der Kohlekraft beschleunigen. Das festgelegte Ausstiegsdatum 2038 wolle er nicht ändern, auch weil die Betroffenen Planungssicherheit bräuchten. Wer schneller aussteige, solle aber "mehr Ersatz" bekommen. Zudem sagte Söder, dass der Preis für ausgestoßenes Kohlendioxid steigen müsse - und alles, was der Staat da an Geld einnehme, müsse an die Wirtschaft und die Verbraucher zurückgegeben werden, etwa durch eine gesenkte EEG-Umlage.

Einen konkreten Vorschlag machte Alexander Dobrindt, Landesgruppenchef der CSU. Der Preis pro Tonne ausgestoßenes Kohlendioxid solle im kommenden Jahr bereits auf 45 Euro steigen, forderte er in einem Gespräch mit dem Münchner Merkur. Das wären 50 Prozent mehr als bisher im Gesetz vorgesehen. "Wir müssen einen Sprung schaffen, um deutlich zu machen: Wir wollen in unserer Generation die Hauptlasten tragen und das nicht auf die nächste Generation verschieben", sagte Dobrindt.

Seit diesem Jahr gibt es in Deutschland die sogenannte CO₂-Bepreisung. Momentan liegt der Preis bei 25 Euro pro Tonne. In den kommenden Jahren soll er schrittweise erhöht werden. Für 2022 sind bisher 30 Euro vorgesehen, der von Dobrindt vorgeschlagene Preis sollte eigentlich erst im Jahr 2024 erreicht werden. Sollte der Schritt nun vorgezogen werden, würde das nach Berechnungen des Umweltministeriums zum Beispiel bedeuten, dass sich der Liter Benzin im kommenden Jahr um fast sechs Cent verteuern würde.

Zwar hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil dem Bund die Frist gesetzt, das Gesetz bis Ende 2022 zu überarbeiten, eine Neufassung soll nach dem Willen der schwarz-roten Koalition aber noch vor der Bundestagswahl im September erarbeitet werden. Sie werde noch diese Woche einen Entwurf vorlegen, kündigte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) an. "Ich werde einen Vorschlag machen und dann wird man sehen: Wer sind die Bremser und wer geht da mit voran", sagte sie im Deutschlandfunk. "Wir sind in Diskussionen und Verhandlungen mit der Union und ich kann sie nur auffordern, dieses Gerichtsurteil jetzt mit mir umzusetzen." Dieses sei eindeutig.

Die Christsozialen wollen dabei offenkundig den Eindruck vermeiden, von SPD und Grünen getrieben zu werden. Am Vormittag berät der CSU-Vorstand unter anderem über das Programm zur Bundestagswahl und den Klimaschutz. "Jetzt muss alles auf den Prüfstand. Wir müssen den Kampf gegen den Klimawandel deutlich beschleunigen", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume. Mit Blick auf die CDU sagte Söder, es ergebe keinen Sinn, diese Fragen nun "auf die lange Bank" zu schieben.