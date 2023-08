Bis 2025 wollte der Bund sechs Milliarden Euro an internationaler Hilfe für den Klimaschutz bereitstellen. Jetzt zeigt sich: Das Ziel wurde schon im vorigen Jahr erreicht. Jedenfalls auf dem Papier.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Die Zusage kam noch von Angela Merkel, und fast ging sie im großen Rauschen unter. Am Rande des G-7-Gipfels im englischen Carbis Bay 2021 hob die Bundeskanzlerin mal eben die deutschen Ziele für die Klimafinanzierung an. Von 2025 an werde Deutschland nicht vier, sondern sechs Milliarden Euro bereitstellen. Geld, das vor allem ärmeren Staaten helfen soll, mit den Folgen des Klimawandels zurechtzukommen oder auf einen grünen Pfad einzuschwenken.