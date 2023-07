Von Jan Diesteldorf, Straßburg

Unter Greta Thunbergs Füßen knirscht der Rasen, die Grashalme auf dem Grünstreifen sind verdorrt. Es hat seit Wochen kaum geregnet in Straßburg, erst am Abend dieses Dienstags wird ein Hagelsturm über die Stadt hinwegfegen und im Umland Bäume umwerfen. Thunberg steht jetzt da im Kreise ihrer Mitstreiter der Klimabewegung Fridays for Future, das Europäische Parlament als Kulisse, hinter ihr halten die Aktivisten ein schwarzes Banner hoch. "We are nature protecting itself", steht darauf. Es ist ihr Ruf für diesen Tag, an dem die EU-Abgeordneten von neun Uhr an zum letzten Mal ihren Streit austragen über das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, gute 24 Stunden vor der Abstimmung, die so viel mehr sein würde als nur eine Entscheidung über ein EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur.