Glaubt man Carsten Schneider, dem Umweltminister von der SPD, dann erledigen sich die meisten Probleme fast von selbst. Förderprogramme für Elektroautos und Wärmepumpen sollen dafür sorgen, dass die Deutschen bald klimafreundlicher fahren und heizen. Viele neue Windräder sollen den grünen Strom dafür bereitstellen – so will es auch ein Klimaschutzprogramm, das Schneider im März durchs Bundeskabinett gebracht hat. Doch die Dinge könnten deutlich schwieriger werden, warnt nun der Expertenrat für Klimafragen: Deutschland könnte an sämtlichen Klimazielen der nächsten Jahre scheitern.