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KlimaneutralitätDeutschland droht alle Ziele zu verfehlen

Lesezeit: 3 Min.

Klimaneutral bis 2045? Die ohnehin sehr knappe Erreichung dieses Vorhabens kann der Expertenrat „nicht bestätigen“. Schornsteine am Seehafen von Wismar.
Klimaneutral bis 2045? Die ohnehin sehr knappe Erreichung dieses Vorhabens kann der Expertenrat „nicht bestätigen“. Schornsteine am Seehafen von Wismar. Jens Büttner/dpa

Ein Expertenrat der Bundesregierung stellt deren Klimapolitik ein miserables Zeugnis aus: Schon das Ziel für 2030 sei kaum zu erreichen – und bis 2045 sieht es noch schlechter aus.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Glaubt man Carsten Schneider, dem Umweltminister von der SPD, dann erledigen sich die meisten Probleme fast von selbst. Förderprogramme für Elektroautos und Wärmepumpen sollen dafür sorgen, dass die Deutschen bald klimafreundlicher fahren und heizen. Viele neue Windräder sollen den grünen Strom dafür bereitstellen – so will es auch ein Klimaschutzprogramm, das Schneider im März durchs Bundeskabinett gebracht hat. Doch die Dinge könnten deutlich schwieriger werden, warnt nun der Expertenrat für Klimafragen: Deutschland könnte an sämtlichen Klimazielen der nächsten Jahre scheitern.

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