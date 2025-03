Konstanz, Aachen und mehr als 70 weitere Städte riefen den Klimanotstand aus, doch vor allem auf den Straßen und in den Heizungskellern warten immer noch Probleme. Hoffnung weckt das neue Sondervermögen des Bundes.

Von Thomas Hummel, Konstanz

Auch an Konstanz fliegt der Zeitgeist nicht ganz vorbei. Die örtliche FDP beantragte kürzlich, im Amt für Klimaschutz die Personalstärke um etwa 50 Prozent zu kürzen. Treibhausgase reduzieren? Quasi nur noch halb so wichtig. Sogar in der Stadt, die im Mai 2019 den ersten kommunalen Klimanotstand der Republik ausgerufen hat, ist bei manchen das Problem Erderwärmung auf der Dringlichkeitsliste nach unten gerutscht.