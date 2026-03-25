25 Millionen Tonnen Kohlendioxid – das ist fast so viel, wie ganz

Slowenien in zwei Jahren ausstößt. Oder: etwas weniger, als der gesamte Flugverkehr aus Deutschland im Jahr verursacht. Und so groß ist auch die Lücke, die Deutschland bis 2030 stopfen muss. Das jedenfalls hatte ein „Projektionsbericht“ im vorigen Jahr errechnet: 25 Millionen Tonnen müssen irgendwo noch eingespart werden, damit die nächste Bundesregierung an das Klimaziel für 2030 einen Haken machen kann: minus 65 Prozent klimaschädlicher Emissionen im Vergleich zu 1990. Und glaubt man Carsten Schneider, dann ist die Lücke schon so gut wie geschlossen.