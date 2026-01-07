Auf den ersten Blick scheint die Welt in Ordnung zu sein. Auch 2025, so zeigen erste Zahlen, war Deutschland auf bestem Wege, seine Klimaziele zu erreichen. Das deutsche Klimaschutzgesetz erlaubte für das vergangene Jahr Emissionen von maximal 662 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Tatsächlich ausgestoßen wurden aber nach Berechnungen des Berliner Thinktanks Agora Energiewende nur 640 Millionen Tonnen. Also Haken dran, wieder ein Schritt zum Ziel geschafft?