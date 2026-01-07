Auf den ersten Blick scheint die Welt in Ordnung zu sein. Auch 2025, so zeigen erste Zahlen, war Deutschland auf bestem Wege, seine Klimaziele zu erreichen. Das deutsche Klimaschutzgesetz erlaubte für das vergangene Jahr Emissionen von maximal 662 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Tatsächlich ausgestoßen wurden aber nach Berechnungen des Berliner Thinktanks Agora Energiewende nur 640 Millionen Tonnen. Also Haken dran, wieder ein Schritt zum Ziel geschafft?
TreibhausgaseDeutschland strauchelt beim Klimaschutz
Lesezeit: 2 Min.
Auch 2025 sind die klimaschädlichen Emissionen im Land wohl gesunken. Doch erste Zahlen zeigen: Das lag vorwiegend an der Schwäche der Industrie. Beim Verkehr und bei Gebäuden stiegen sie sogar.
Von Michael Bauchmüller, Berlin
