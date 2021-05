In Windeseile hebt die Bundesregierung alle Klimaziele an. Das dürfte vor allem deren Nachfolgerin eine Menge Arbeit bescheren.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Den ersten Blick hinter die Kulissen gewährt Julia Klöckner, die Landwirtschaftsministerin. Eben erst hat das Kabinett höhere Klimaziele für Deutschland verabredet, da schlenzt die CDU-Frau den Ball schon elegant an Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD. "Ziele sind schnell aufgeschrieben", sagt Klöckner. "Aber sie umsetzen ist eine andere Sache." Landwirte zum Beispiel sollen Böden schonender bearbeiten, viele Pflanzenschutzmittel aber blieben ihnen verwehrt. Auch brauche es neue Züchtungsmethoden, um Pflanzen widerstandsfähiger zu machen. Leider habe das Umweltministerium in beiden Fragen Vorbehalte, Klimaschutz hin oder her. "Ich bin hier für Ehrlichkeit", sagt Klöckner.

Doch um solche Details geht es erst einmal nicht. Keine zwei Wochen ist es her, dass das Bundesverfassungsgericht eine andere Verteilung der Klimalasten verlangte, weil zu viele der Anstrengungen auf künftige Generationen abgewälzt würden. Und schon hat die Bundesregierung ihr eigenes Gesetz aus dem Herbst 2019 nachgebessert. "Vor zwei Wochen hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ich heute hier sitze", sagt Schulze. Normalerweise hätten Umweltministerinnen auch immer etwas zu meckern. "Aber heute mache ich eine Ausnahme." Deutschland soll nun schon bis 2045 klimaneutral werden, nicht erst 2050. Und bis 2030 sollen die klimaschädlichen Emissionen nicht um 55 Prozent unter den Wert von 1990 sinken, sondern um 65 Prozent.

Allerdings enthält das neue Gesetz kaum Vorgaben, die diese Regierung auf den letzten Metern noch binden würden. Umso mehr Arbeit bekommen die beiden nächsten Regierungen. So nämlich funktioniert das deutsche Klimaschutzgesetz: Gesteuert wird erst, wenn die Klimaziele gerissen wurden. Dazu bricht es die Klimaziele auf einzelne Bereiche der Wirtschaft herunter. So darf zum Beispiel der Verkehr im nächsten Jahr nur noch 139 Millionen Tonnen CO₂ ausstoßen. 2019, ehe die Pandemie ihn lahmlegte, hatte er noch 166 Millionen Tonnen emittiert. Der nächste Verkehrsminister oder die nächste Verkehrsministerin dürfte damit gleich eine ordentliche Zielverfehlung auf den Tisch bekommen. Und das, so will es das Gesetz, zwingt ihn oder sie dann zum Handeln.

In allen Bereichen der Wirtschaft verlangt das neue Gesetz nun zusätzliche Einsparungen - mal mehr, mal weniger. Gebäude, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft kommen mit vergleichsweise moderaten Minderungen davon, der Verkehrsbereich dagegen muss bis 2030 jährlich zehn Millionen Tonnen mehr einsparen als im bisherigen Gesetz. Das macht die Luft für neue Verbrenner noch dünner. Auch die Industrie muss sich nun mit dem Klimaschutz noch mehr beeilen, ihr Budget bis 2030 schrumpft den Plänen zufolge um 16 Prozent. "Wir können und müssen zeigen, dass Klimaschutz und Wirtschaft kein Widerspruch, sondern zwei Seiten einer Medaille sind", sagt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Am stärksten betroffen ist die Energiewirtschaft

Nirgends aber drosselt die Bundesregierung die Planzahlen von 2019 so wie bei den Kraftwerken. Ursprünglich standen der Energiewirtschaft im Jahr 2030 noch 178 Millionen Tonnen CO₂-Emissionen zu. Der Wert war fein abgestimmt auf den schrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung. Nun aber bleiben der Branche im Jahr 2030 noch 108 Millionen Tonnen, ein Rückgang um fast 40 Prozent. Was das konkret für den Kohleausstieg bedeutet, wann hierzulande nun das letzte Kraftwerk dichtmacht, dazu will die Sozialdemokratin Schulze lieber nichts sagen. Es sei immer klar gewesen, dass "spätestens" 2038 mit dem Kohlestrom Schluss sei, sagt sie nur. Mit Betonung auf spätestens. Der "Engpunkt" seien jetzt die Ökoenergien. "Es muss uns gelingen, beim Ausbau der erneuerbaren Energien schneller zu werden", sagt Schulze. "Das ist die Bedingung, damit man schneller aus der Kohle aussteigen kann."

Doch auch dazu beschließt die Bundesregierung erst einmal nichts. Stattdessen verständigt sich das Kabinett auf einen knapp zweieinhalbseitigen "Klimapakt Deutschland", der neben dem Ausbau der Erneuerbaren auch die Rolle des CO₂-Preises würdigt. Union und SPD umschiffen so ein Patt: Die SPD pocht auf höhere Ausbauziele für Wind- und Solarkraft, die Union knüpft das an einen höheren CO₂-Preis. Den aber wollen die Sozialdemokraten nicht, aus Angst vor sozialen Verwerfungen. An dieser Baustelle dürfte kaum noch viel geschehen.

Aber es gibt noch andere. So schwebt der Koalition ein "Investitionspakt mit der Industrie" vor, um die klimafreundliche Produktion voranzubringen. Auch der Einsatz von Wasserstoff, der etwa in der Stahlindustrie den Koks ersetzen könnte, soll beschleunigt werden. Und bei den Gebäuden, wo Heizung und Warmwasser immerhin für ein Sechstel aller Emissionen stehen, soll es eine "Sanierungsoffensive mit attraktiven Fördermaßnahmen" geben. Auch die Energiestandards für Neubauten sollen angehoben werden. Für all das, so heißt es in dem kurzen Papier, werde die Bundesregierung "in den nächsten Wochen ein Sofortprogramm 2022 vorlegen". Bis zu acht Milliarden Euro ließen sich dafür aufbringen, heißt es. Mit dem Paket, sagt die CSU-Klimapolitikerin Anja Weisgerber, seien "die Pflöcke gesetzt". Nun müsse man sehen, was sich in der Koalition noch umsetzen lässt. "Und was nicht geht, kommt ins nächste Regierungsprogramm."

Beamte, die sich in den Arm kneifen müssen

Auch das Klimaschutzgesetz als solches muss noch den Bundestag passieren, doch es gibt noch Vorbehalte. Umweltschützern geht das Gesetz nicht weit genug. Weiterhin werde Klimapolitik zu sehr "ins Blaue hinein" betrieben, sagt Germanwatch-Chef Christoph Bals. "Es ist nicht zu erkennen, dass das 1,5-Grad-Limit mit diesem Entwurf ernsthaft zu erreichen ist." Die Industrie dagegen hat Angst, zu hohe Ziele könnten sie überfordern. "Für die Stahlindustrie ist eine enorme Herausforderung noch größer geworden", sagt Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl. "So schnell, wie die Bundesregierung die Klimaziele angepasst hat, muss sie nun den politischen Rahmen für klimaneutrale Investitionen setzen." Doch viel Zeit bleibt nicht mehr: In sechs Wochen stehen die letzten regulären Sitzungen des Bundestags vor der Wahl an. Die Koalition fährt einen heißen Reifen.

Selbst hohe Regierungsbeamte räumen ein, sie müssten sich manchmal in den Arm kneifen, so unglaublich sei die jüngste Dynamik. Wie hatte doch Kanzlerin Angela Merkel im September 2019 gesagt, als die Koalition sich endlich auf die erste Fassung des Klimaschutzgesetzes geeinigt hatte: "Politik ist das, was möglich ist." Seinerzeit sollte der Satz vor allem erklären, was alles nicht möglich war. Jetzt, nach der zweiten Fassung, ist es Schulze, die über Politik sinniert: "Das ist Politik", sagt sie. "Da gibt es manchmal unverhoffte Konstellationen, die man dann einfach nutzen muss."