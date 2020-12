Die Bundesregierung hat sich auf höhere Anteile von klimaneutralen Kraftstoffen im Verkehr als geplant verständigt. Bis 2030 solle der Anteil von klimaneutralen Kraftstoffen stärker steigen als bislang vorgesehen, bestätigte das Umweltministerium am Freitag. So soll mittels erneuerbarer Energien die Treibhausgas-Quote in den Kraftstoffen auf 22 Prozent gedrückt werden, heißt es in einem Einigungspapier, das Reuters vorlag. Aktuell liegt sie unter sechs Prozent. Sogenannter Grüner Wasserstoff () soll doppelt und Strom in Autos dreifach angerechnet werden. Der Verkehrssektor ist das größte Problemfeld beim Klimaschutz. Im Vergleich zu 1990 hat er seinen Treibhausgas-Ausstoß 2019 nicht reduzieren können.