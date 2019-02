© Reuters

Direkt aus dem Reuters-Videokanal

Die Schwedin Greta Thunberg hat in Brüssel zum Handeln gegen den Klimawandel aufgerufen. In ihrer Heimat hatte die 16-Jährige im vergangenen Jahr diesbezügliche Schülerdemonstrationen ins Leben gerufen, die inzwischen auch in anderen Ländern Fuß fassen.