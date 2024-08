„Letzte Generation“:Klimaaktivisten stören Betrieb an mehreren Flughäfen

Mit Protestaktionen haben Aktivisten der „Letzten Generation“ am Morgen den Betrieb an wichtigen deutschen Flughäfen gestört. Je zwei Aktivisten drangen Angaben der Organisation zufolge von fünf Uhr an in orangen Warnwesten auf die Flughäfen Berlin-Brandenburg (BER), Stuttgart, Nürnberg und Köln-Bonn ein. Inzwischen läuft der Flugverkehr wieder.