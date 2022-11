Der Hauptstadtflughafen BER hat am späten Donnerstagnachmittag den Flugbetrieb aufgrund einer Aktion von Klimaaktivisten vorübergehend eingestellt. Das teilte ein Sprecher des Berliner Flughafens am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" seien offenbar an zwei Stellen auf das Flughafengelände gekommen, sowohl auf der Nord- als auch auf der Südseite. Daher wurden beide Pisten zunächst gesperrt, wenig später aber wieder für Starts und Landungen freigegeben. Die Aktivisten streamten die Aktion live bei Twitter. Dort war zu sehen, wie sie kurz nach 16 Uhr einen Zaun durchknipsten und auf das Flughafengelände gingen. Anschließend hielten sie Banner in die Kamera.