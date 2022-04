Klima-Aktivisten der Initiative "Letzte Generation" haben am Montagmorgen in Frankfurt mehrere Hauptverkehrsadern blockiert. Nach Angaben der Polizei klebten sich zwei Personen am Katharinenkreisel in unmittelbarer Nähe zur A648 an der Fahrbahn fest. Sie seien unter Zuziehung von Ärzten vom Asphalt gelöst worden und hätten danach Platzverweise erhalten. Zwölf weitere Aktivisten, die sich auf die Fahrbahn gesetzt hatten, wurden in Gewahrsam genommen. Weitere Blockaden des Straßenverkehrs habe es an der Miquelallee gegeben, teilte die Polizei weiter mit. Die Störungen hätten sich im Verlauf des Vormittags zu großen Teilen aufgelöst. Die Initiative "Letzte Generation" hatte die Straßenblockaden am Donnerstag angekündigt. Sie sollten sich "direkt am Finanzplatz gegen die ungebremste Finanzierung neuer Infrastruktur für Öl, Kohle und Gas im In- und Ausland mit deutschem Geld" richten. Weitere Aktionen sollten vor Bankgebäuden stattfinden.