Auf der Weltklimakonferenz COP31 im türkischen Antalya zeichnet sich nach Angaben der Konferenzleitung eine Einigung ab. Die beiden Präsidentschaftsländer Australien und die Türkei präsentierten ein neues Verhandlungspaket. Sie hoffen, damit einen Konsens über das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Erderwärmung zu erreichen.

„Wir glauben, dass wir einen Text vorgelegt haben, dem alle Vertragsstaaten zustimmen können“, sagte COP31-Präsident Murat Kurum bei einer Plenarsitzung. Die Konferenz werde am Sonntagmorgen erneut zusammentreten, um die Vereinbarung zu billigen. Die Delegationen können bis 04.00 Uhr MEZ Einwände erheben. Die Sitzung dazu soll um 07.00 Uhr MEZ beginnen.

Fast 200 Delegationen und viel Gezerre

Die Konferenz hätte planmäßig am Freitag enden sollen. Die Unterhändler verhandelten den ganzen Samstag hindurch bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags. Die neue Fassung ersetzt einen früheren Entwurf. Kritiker hatten diesen als zu wenig ehrgeizig gerügt, weil er ein Ende der Nutzung fossiler Brennstoffe nicht erwähnte. Er gehe davon aus, dass die Bedenken in diesem Punkt ausgeräumt seien, sagte Kurum. Das gelte auch für die Frage, wie Entwicklungsländer bei der Anpassung an den Klimawandel finanziell unterstützt werden.

Dem neuen Text gingen intensive Beratungen voraus. Daran waren Australien als Verhandlungsleiter, die Türkei als Gastgeber und fast 200 Delegationen beteiligt. Sie vertraten reiche und arme, große und kleine Länder.

Unterschiedliche Interessen prallen aufeinander

Australien hatte mit Unterstützung der Türkei die Aufgabe, einen ausgewogenen Kompromiss zu finden. Es galt, die Bedürfnisse der vom Klimawandel am stärksten bedrohten Staaten zu berücksichtigen. Zugleich ging es um die Interessen von Ländern, deren Wirtschaft von der Förderung oder dem Verbrauch fossiler Brennstoffe abhängt.

Die diesjährige Konferenz ist die erste, seit das UN-Umweltprogramm bestätigt hat, dass die Erderwärmung die Schwelle von 1,5 Grad Celsius überschreiten wird. Alle Staaten hatten sich vor mehr als zehn Jahren darauf verständigt, den Temperaturanstieg möglichst auf diesen Wert zu begrenzen. Bei einer stärkeren Erwärmung verschärfen sich die Folgen extremer Wetterereignisse.