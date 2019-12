Am Montag halten sich alle für Gewinner. Die Grünen, weil sie einen höheren Preis für die Emission von Kohlendioxid erwirkt haben. Die CSU, weil sie zum Ausgleich eine weitere Erhöhung der Pendlerpauschale vorweisen kann. Die CDU mit der Kanzlerin, weil für Angela Merkel Regieren immer aus Kompromissen besteht. Und die neue SPD-Spitze sowieso, weil man den Eindruck haben könnte, als habe sie sich durch das veränderte Klimapaket bereits mit der ersten Forderung für den Erhalt der großen Koalition durchgesetzt. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht.

Es war eine bemerkenswerte Runde, die sich da am Sonntagabend gegen 19 Uhr in der Landesvertretung von Mecklenburg-Vorpommern in Berlin eingefunden hatte. Die Hausherrin Manuela Schwesig (SPD) empfing Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD), dazu von ihren Ministerpräsidentenkollegen Markus Söder (CSU), Volker Bouffier, Armin Laschet (beide CDU), Stefan Weil (SPD) und Winfried Kretschmann (Grüne) sowie aus den Bundestagsfraktionen den Umweltexperten Andreas Jung (CDU), den CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Carsten Schneider (SPD) und Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. Es saßen mithin nur Vertreter der Parteien am Tisch, die im Bund regieren oder mit ihren Landesregierungen eine Mehrheit im Bundesrat sicherstellen können. Kurz gesagt: Es tagte die ganz große Kenia-Koalition.

Formal hatte der Bundesrat den Vermittlungsausschuss nur angerufen, um Ausgleichszahlungen für die Länder zu erreichen, die Einnahmeausfälle durch die Senkung der Mehrwertsteuer für Bahn-Tickets und die Erhöhung der Pendlerpauschale geltend machen. Nun aber stand noch einmal die ganze Klimapolitik auf dem Prüfstand. Dabei war der Zeitdruck groß.

Spätestens am Mittwoch muss der Vermittlungsausschuss einen Kompromiss beschließen, damit Bundestag und Bundesrat in den letzten Sitzungen des Jahres noch zustimmen können. Andernfalls wäre vor allem die publikumswirksame Senkung der Bahnpreise ausgefallen. Letztlich drehte sich politisch alles um eine Frage: Was kostet die große Koalition die Zustimmung der Grünen im Bundesrat?

SPD hatte wohl die größten Probleme mit Erhöhung des CO₂-Preises

Anfangs, so berichten Teilnehmer, ging es allerdings noch einmal sehr grundsätzlich zu. Die Grünen sollen demnach sogar mit einer neuen Studie die Verfassungskonformität des von der Koalition geplanten Emissionshandels angezweifelt haben. Dem habe vor allem Vizekanzler Scholz klar widersprochen. Sehr allmählich ließen Hofreiter und Kretschmann dann aber erkennen, dass eine Erhöhung des Einstiegspreises für Kohlendioxid der Türöffner für grüne Zustimmung sein könne. Erste Zahlen kursierten, sie lagen bei 40 statt bisher 10 Euro. Die Koalition lehnte ab.

Gegen Mitternacht zogen sich die Verhandler zu getrennten Beratungen zurück. Auch wurden Kanzlerin Merkel von ihrem Amtschef Braun und die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer angeblich von ihrem Parteivize Bouffier informiert. Die SPD hatte nach übereinstimmender Schilderung von Teilnehmern die größten Probleme mit einer Erhöhung des CO₂-Preises: Scholz hat immer schon für einen schrittweisen Einstieg plädiert, um vor allem die Bezieher kleiner Einkommen nicht zu überfordern. Schwesig fürchtet in Mecklenburg-Vorpommern offenkundig eine weitere Abwanderung von Wählern zur AfD.

Die Sache stand Spitz auf Knopf. Die Grünen waren einerseits in der komfortablen Lage, dass die Koalition auf sie angewiesen ist. Andererseits sollen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und andere wiederholt gewarnt haben, dass von einem Scheitern der Verhandlungen politisch niemand profitieren werde. Auf SPD-Seite soll schließlich der Niedersachse Stefan Weil die entscheidende Bewegung bewirkt haben, einem Kompromiss mit höherer CO2-Bepreisung zuzustimmen. Ganz überraschend kam die Erhöhung auch für Scholz nicht: Der Finanzminister hatte die entsprechenden Tabellen zu Kosten und Auswirkungen bereits parat. Dafür soll der Strompreis sinken und die Pendlerpauschale weiter steigen.

Wie unterschiedlich - und entsprechend mit Vorsicht zu genießen - die Schilderungen nach einer solchen Nacht sind, verdeutlicht das Beispiel der Rolle Winfried Kretschmanns. Es gibt Teilnehmer ein und derselben Partei, von denen einer berichtete, der Stuttgarter Ministerpräsident habe die Sache mit Markus Söder und Armin Laschet quasi alleine ausgehandelt, während ein anderer sich erinnert, Kretschmann habe wegen einer Erkältung eher keine große Rolle gespielt. Wie auch immer: Gegen ein Uhr morgens stand der Kompromiss.