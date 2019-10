Die Bundesregierung will bis zum Jahr 2023 rund 54 Milliarden Euro zusätzlich für den Klimaschutz ausgeben. Das geht aus dem Ergänzungshaushalt hervor, den das Kabinett in seiner Sitzung an diesem Mittwoch auf den Weg bringen will. Der detaillierte Budgetplan für die einzelnen Ressorts soll in einem zweiten Schritt in einer Woche ins Kabinett kommen. Die Debatte darüber war ursprünglich auch für den heutigen 2. Oktober angesetzt, wurde aber verschoben, nachdem sich die Vorgespräche dazu am Dienstag bis nach MItternacht gezogen hatten.

Am Ziel des ausgeglichenen Haushalts für die nächsten Jahre hält Finanzminister Olaf Scholz (SPD) nach wie vor fest. "Wir wollen dafür keine neuen Schulden aufnehmen", hieß es am Dienstag im Ministerium mit Blick auf die Klimaschutzmaßnahmen. Bis zum Jahr 2030, wenn die Klimaziele des Pariser Abkommens eingehalten werden sollen, könnten sich die Gesamtausgaben nach vorsichtigen Schätzungen im Finanzministerium auf bis zu 150 Milliarden Euro belaufen.

Der höchste Anteil der Gegenfinanzierung soll aus der von der großen Koalition verabredeten Bepreisung von Kohlendioxid kommen, die 2021 bei zehn Euro pro Tonne beginnen und schrittweise ansteigen soll. Das Finanzministerium rechnet dabei in den ersten drei Jahren mit Erlösen von insgesamt fast 19 Milliarden Euro. Hinzu kommen Einnahmen aus dem bereits bestehenden Handel mit Emissionszertifikaten sowie für 2020 und 2021 die Verwendung von in der Vergangenheit bereitgestellten, aber nicht abgerufenen Mitteln, die sich zu einer Rücklage von rund acht Milliarden Euro angesammelt haben.

Der Großteil der Mittel für den Klimaschutz findet sich im sogenannten Energie- und Klimafonds (EKF), dessen Wirtschaftsplan Teil der Kabinettsvorlage ist und bis 2023 Ausgaben vor allem für Förderprogramme in Höhe von fast 39 Milliarden Euro vorsieht. Die restlichen 15 Milliarden Euro für den Klimaschutz sind steuerliche Entlastungen oder Fördermaßnahmen, die im normalen Haushalt gebucht werden. Dazu zählt neben der Erhöhung der Pendlerpauschale zum Beispiel die Senkung des Mehrwertsteuersatzes für Bahnreisen, die wiederum mit Einnahmen aus einer Erhöhung der Luftverkehrssteuer gegenfinanziert werden soll.

Neue Steuern für Autos und den Luftverkehr sind noch nicht geregelt

Der Ergänzungshaushalt ist notwendig, weil der reguläre Haushalt bereits vom Kabinett verabschiedet und in erster Lesung vom Bundestag behandelt worden war, bevor die Koalition sich am 20. September auf ein Klimaschutzpaket verständigte. Für einen Ergänzungshaushalt gilt ein beschleunigtes Verfahren, dennoch muss die Bundesregierung sich nun sputen, um die gesetzlichen Fristen einzuhalten. Die Verabschiedung des Haushalts für 2020 im Bundestag steht in der letzten Novemberwoche an. Verbindlich sind dann allerdings nur die Planungen für das Jahr 2020. Der Finanzplan für drei weitere Jahre kann sich noch verändern. Sollte zum Beispiel in den Verhandlungen mit dem Bundesrat, wo auch die Grünen über zahlreiche Landesregierungen Einfluss nehmen können, ein höherer Einstiegspreis je Tonne Kohlendioxid beschlossen werden, müssten die zu erwartenden Einnahmen des EKF ab 2021 entsprechend nach oben korrigiert werden.

Der Ergänzungshaushalt und der Wirtschaftsplan des EKF benennen bislang nur die Volumina der Ein- und Ausgaben. Genauere Angaben zur Ausgestaltung einzelner steuerlicher Maßnahmen enthalten sie noch nicht. So gibt es bislang weder Festlegungen über die künftige Staffelung der Luftverkehrssteuer, noch liegt ein endgültiges Modell für die Veränderung der Kraftfahrzeugsteuer vor, die künftig den Ausstoß von Kohlendioxid stärker belasten soll.

Die höchsten Ausgaben allein aus dem EKF sind zwischen 2020 und 2023 in den Bereichen Gebäudesanierung (insgesamt rund 14 Milliarden) und Verkehr (rund zwölf Milliarden Euro) geplant. Damit die Mittel besser abgerufen werden als bisher, sollen die Förderprogramme attraktiver und zum Teil zeitlich befristet werden. Das gilt zum Beispiel für die Förderung des Austauschs von Ölheizungen gegen klimafreundlichere Modelle mit bis zu 40 Prozent der Kosten.