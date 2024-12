Die rot-grüne Bundesregierung hat eine neue Strategie zur Anpassung an die Folgen der Klimakrise beschlossen. Die Bundesregierung verbinde „damit konkrete Ziele“: eine bessere Vorsorge für die Bevölkerung, die Wirtschaft und die Infrastruktur, erklärte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) am Mittwoch nach dem Kabinettsbeschluss. Die Strategie legt erstmals messbare Ziele fest, die helfen sollen, Deutschland angesichts der Klimarisiken widerstandsfähiger zu machen. Im Fokus steht dabei unter anderem eine bessere Warnung der Bevölkerung im Ernstfall, etwa durch die bundesweite Warn-App Nina. Auch andere Warnsysteme, etwa Sirenen, sollen deutschlandweit ausgebaut werden. Dazu gehe es etwa um Trinkpläne in Pflegeeinrichtungen oder darum, die Höhe von Brücken an künftige Starkregenereignisse anzupassen, erläuterte Lemke. Die jetzige Strategie ist bis zum Aufsetzen einer neuen durch eine künftige Bundesregierung bindend.