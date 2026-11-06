Deutschland unterstützt ein neues internationales Ziel, den Anteil von Strom am weltweiten Endenergieverbrauch bis 2035 von heute 20 auf 35 Prozent zu steigern. Die Bundesregierung habe beschlossen, sich dieser Initiative der Türkei und Australiens anzuschließen, sagte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) am Freitag vor Beginn der Weltklimakonferenz COP31 im türkischen Antalya. „Weitere Länder werden folgen, sodass ich zuversichtlich bin, bei der Weltklimakonferenz ein starkes Signal an die weltweiten Märkte zu geben, dass modernen und effizienten elektrischen Technologien die Zukunft gehört“, sagte Schneider.