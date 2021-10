Interview von Thomas Hummel

Lia Nicholson, 33, aus dem karibischen Inselstaat Antigua und Barbuda leitet bei der Weltklimakonferenz in Glasgow die Verhandlungen für die Allianz der kleinen Inselstaaten (Aosis). Es ist ein Bündnis aus 39 Ländern aus dem karibischen Raum, der Südsee und dem Pazifik, die aufgrund des Klimawandels unter ähnlichen Problemen leiden. Nicholson hat in den USA studiert und arbeitete unter anderem für das Umweltministerium ihres Landes. Die SZ erreicht sie per Video-Chat in ihrem New Yorker Büro.