Seit die Vereinten Nationen Klimaschutz betreiben, ist Germanwatch-Chef Christoph Bals dabei, natürlich auch jetzt in Antalya. Doch genug brachten die Gipfel nie. Wie hält man das aus? Ein Gespräch über fossile Gegenspieler und Zuversicht.

Christoph Bals hat, wie immer, wenig Zeit. Gerade kommt er aus einem Gespräch mit dem deutschen Umweltminister, der nächste Termin wartet schon. So geht das seit über 30 Jahren, bei jeder Klimakonferenz. Bals, 66, ist Chef der Bonner Entwicklungsorganisation Germanwatch, aber nicht mehr lange: Im neuen Jahr wechselt er nach mehr als 35 Jahren dort zur Stiftung Zukunftsfähigkeit. Er gilt als gefragter Kenner der internationalen Klimapolitik, und zwar als einer, der selbst in verfahrenen Situationen noch Hoffnung schöpfen kann. Ein unverbesserlicher Optimist also? „Das ist Realismus, nicht Optimismus“, sagt Bals. „Was chancenlos ist, vertrete ich nicht.“