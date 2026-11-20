Zwei Wochen lang plätscherte die Klimakonferenz in Antalya vor sich hin, doch jetzt kochen die Emotionen hoch. Die ältesten Konflikte kommen wieder auf den Tisch. Und die Frage: Gibt es noch genug Staaten, die es ernst meinen?

Am Freitagmorgen ist Ghanas Umweltministerin schon bedient. „Wir sind nicht hier, um zu betteln“, sagt Zanetor Agyeman-Rawlings. „Sondern um zu beanspruchen, was uns zusteht.“ Afrika könne ja nichts für den Klimawandel, trotzdem trage man die Folgen. Bei den Verhandlungen in Antalya aber sei man außen vor. Der Ton am formal letzten Tag der Klimakonferenz von Antalya ist rau.