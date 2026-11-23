Die Europäer haben sich einer gemeinsamen Erklärung verweigert – Saudi-Arabien und andere Ölstaaten fanden mehr Unterstützer als erhofft. Was das für die Klimapolitik bedeutet.

Die Rebellion von Antalya beginnt schräg gegenüber dem deutschen Delegationsbüro, Raum „Moana Blue Pacific“. Hier, im Büro der Inselstaaten, trifft sich am späten Samstagnachmittag die Delegation der Willigen: Europäer, Inselstaaten, Entwicklungsländer. Sie besprechen, wo der gute Wille endet. Wo sie die letzte rote Linie ziehen – und ob sie bereit sind, die Konferenz dafür platzen zu lassen. Danach begeben sie sich gemeinsam über die Gänge des Konferenzzelts zur Präsidentschaft. In diesen Stunden beginnt das denkwürdige Ende der COP 31, des Klimagipfels von Antalya.