Um große grüne Worte ist der Gastgeber nicht verlegen. Der Klimagipfel von Baku, so verlangt es der Slogan, solle „in Solidarität in eine grüne Welt“ führen. Doch wenn nun Ministerinnen und Minister aus aller Welt in Baku eintrudeln, finden sie statt einer grünen Welt eine Verhandlungswüste. Von Solidarität fehlt vor den finalen Verhandlungstagen jede Spur, denn diese Solidarität kostet Geld. Reiche Staaten sollen mehr Geld zahlen, um ärmere im Kampf mit der Klimakrise zu unterstützen. Mehr als jene 100 Milliarden Dollar im Jahr, die bisher fließen. Doch die Verhandlungen stocken, Forderungen und Angebote liegen Lichtjahre voneinander entfernt. „Weil wir bei den Finanzen nicht weiterkommen, stehen auch ganz viele andere Dinge still“, sagt Viviane Raddatz, Klimachefin der Umweltstiftung WWF. Dabei mangele es nicht am Geld, sondern schlicht am Willen.

Denn wie viel an Transfers möglich wäre, auch aus Deutschland, das haben mehrere Umweltorganisationen durchrechnen lassen, das Ergebnis liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Zumindest auf dem Papier kommen gewaltige Summen zusammen. Deutschland zum Beispiel, das zuletzt nicht mal die versprochenen sechs Milliarden Euro an internationaler Klimafinanzierung zusammengebracht hat, könnte demnach schon im nächsten Jahr die dreifache Summe aufbringen, 2026 das Sechsfache, von 2027 dann jährlich 96 Milliarden Euro. Jedenfalls theoretisch: über neue Schulden, den Abbau umweltschädlicher Subventionen, die Anpassung von Energiesteuern an die Inflation.

Die Klimafinanzierung könnte ganz andere Summen aufbringen – theoretisch

Weitere 20 bis 25 Milliarden Euro könnte die EU beitragen. Und eine Reform der internationalen Finanzinstitutionen Weltbank und Währungsfonds könne zwischen 980 und 1200 Millionen locker machen, jedes Jahr. „Um Frieden und Wohlstand von morgen zu sichern, muss Klimafinanzierung schneller wachsen, günstiger werden, besser wirken und sich sehr viel mehr Finanzierungsquellen bedienen“, heißt es in der Studie, die WWF, Klima-Allianz, Germanwatch und Global Citizen in Auftrag gegeben haben.

Doch die Analyse wirkt wie aus einer anderen Zeit – und beschreibt damit das ganze Dilemma der Klimakonferenz. In Deutschland etwa ruht ein großer Teil der Hoffnungen auf einer Lockerung der Schuldenbremse. Könnte der Bund 27 Milliarden Euro zusätzlich an Schulden aufnehmen, und flösse ein Fünftel davon in die internationale Klimafinanzierung, dann könnte das weitere 5,4 Milliarden Euro bringen. Doch abgesehen davon, dass gerade eine Regierung unter anderem an der Schuldenbremse gescheitert ist und unklar ist, ob sich für ihre Lockerung eine Mehrheit findet: Die Liste der Nöte und Begehrlichkeiten ist lang, von der Ukrainehilfe über die Pflege bis zur Rente. Am Abbau von Subventionen wie dem Dieselprivileg hat sich auch die verflossene Regierung die Zähne ausgebissen. Für ein weiteres Sondervermögen, wie die Studie es fordert, ist keine Mehrheit in Sicht.

Auf internationaler Ebene sieht es nicht viel besser aus. 430 Milliarden Euro könnten allein über eine Reform des Internationalen Währungsfonds fließen. So könnten Sonderziehungsrechte, über die Staaten auf eine Liquiditätsreserve zurückgreifen können, auch für den Klimaschutz genutzt werden. Doch ob da ein Donald Trump mitzieht, ist eher zweifelhaft. Auch bei den Klimafinanzen schränkt die Trump-Wahl den Raum der Möglichkeiten stark ein.

Ideen sind da, aber die Einigkeit fehlt – und die Lobby ist klein

Aber deshalb aufgeben? Die Arbeiten an der Studie hätten im Sommer unter ganz anderen Vorzeichen begonnen, räumt auch der Entwicklungsexperte Thomas Hirsch ein, einer der Autoren des Papiers. „Aber in Baku sorgt die Wahl Donald Trumps für eine ganz andere Dynamik“, sagt er. „Weil sie zeigt, dass es neuer Instrumente bedarf, wenn nationale Haushalte ausfallen.“ Auch die Studie dekliniert solche Ideen durch.

So könnten die Grenzsteuerabgaben, mit denen die EU künftig CO₂-intensive Importe belegen will, komplett in die internationale Klimasolidarität fließen. 1,5 Milliarden Euro könnten so jährlich in einen Fonds fließen, der Klimaschäden ersetzen soll. Eine Finanztransaktionssteuer oder die Besteuerung von Schiffsdiesel und Kerosin könnten ebenfalls Milliarden einsammeln – Ideen, für die etwa auch Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron antritt.

Beim G-20-Gipfel dieser Tage in Rio geht es auch um eine globale Milliardärssteuer – eine Idee, die Brasiliens Staatspräsident Lula da Silva vorantreibt. Auch unter deutschen Sozialdemokraten findet sie Anhänger. Und Robert Habeck, der grüne Vizekanzler und Spitzenkandidat, bringt nach Baku nicht nur 220 Millionen Euro mit, die dem grünen Umbau der Industrie dienen sollen. Er tritt auch dafür ein, die fossile Industrie stärker zu besteuern. Deren „Übergewinne“ ließen sich nutzen, wirbt er. Nur ob sich jeweils eine Mehrheit findet, ist ungewiss.

„Im Augenblick muss man hinter vieles ein Fragezeichen setzen“, sagt auch Co-Autor Hirsch. Das bedeute aber auch, dass es Raum für Neues gebe. Der Bedarf sei unter Experten unstreitig. Die Frage sei nur, ob sich Mittel, die so zusätzlich aufgetrieben würden, dann auch dauerhaft für den Klimaschutz sichern ließen. „Das ist der Knackpunkt“, sagt Hirsch. Das Risiko sei, dass die Lobby für die internationale Klimafinanzierung am Ende sehr klein sei.