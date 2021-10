Schon lange nicht mehr waren die Erwartungen an einen Klimagipfel so groß wie diesmal. Teilnehmer einer Klima-Demonstration in Brüssel.

Bei früheren Klimagipfeln zerschlugen sich bald alle Hoffnungen auf wirkliche Veränderung. Könnte es diesmal anders sein? Die Bedingungen waren selten so gut für diese Klimakonferenz in Glasgow. Über große Ziele, Kompromisse und heikle Fragen.

Von Michael Bauchmüller

Nicole Wilke ist am Ort des Geschehens angekommen. Sie hat ihre Sachen ausgepackt, die Unterlagen sortiert. Deutschlands Chefunterhändlerin für den Klimagipfel in Glasgow ist bereit. Am Sonntag starten die Verhandlungen. Die ersten Gespräche laufen schon, nebenbei kämpft sie noch damit, einen negativen Corona-Test in eine App einzupflegen. "Die Pandemie wird eine Herausforderung für sich", sagt Wilke.