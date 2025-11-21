Ehe der Streit richtig losbrennt, versucht es André Corrêa do Lago, der Präsident der UN-Klimakonferenz in Belém, noch einmal mit einem Appell. Es gehe hier nicht darum, wer gewinne oder verliere, sagt er am Freitag vor der versammelten Staatengemeinschaft. Sondern um die Zukunft der globalen Klimapolitik, in Zeiten, in denen sich die USA davon verabschiedeten. „Wenn wir sie nicht stärken, werden alle verlieren.“ Die Staaten dürften nicht zulassen, dass zwischen die Willigen ein Keil getrieben werde. Zu diesem Zeitpunkt, am Freitagnachmittag deutscher Zeit, ist dieser Keil aber längst da.