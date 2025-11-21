Ehe der Streit richtig losbrennt, versucht es André Corrêa do Lago, der Präsident der UN-Klimakonferenz in Belém, noch einmal mit einem Appell. Es gehe hier nicht darum, wer gewinne oder verliere, sagt er am Freitag vor der versammelten Staatengemeinschaft. Sondern um die Zukunft der globalen Klimapolitik, in Zeiten, in denen sich die USA davon verabschiedeten. „Wenn wir sie nicht stärken, werden alle verlieren.“ Die Staaten dürften nicht zulassen, dass zwischen die Willigen ein Keil getrieben werde. Zu diesem Zeitpunkt, am Freitagnachmittag deutscher Zeit, ist dieser Keil aber längst da.
COP30Die fossile Energie spaltet den Klimagipfel
Lesezeit: 3 Min.
Eigentlich sollte die Klimakonferenz in Belém am Freitag enden. Doch nun haben sich die Staaten an der zentralen Frage der globalen Klimapolitik verhakt: Wie soll es weiter gehen mit Kohle, Öl und Gas?
Von Michael Bauchmüller, Belém
