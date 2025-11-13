Eine Frau in Bürokleidung geht auf hohen Absätzen an fast verfallenen Häusern vorbei, der Putz blättert, der Weg ist verschlammt. In dem Video heißt es, sie suche ihre Unterkunft bei der Weltklimakonferenz in Belém, Brasilien, diese koste pro Woche fast 50 000 Euro. Das Filmchen soll in sozialen Netzwerken 1,9 Millionen Mal abgerufen worden sein, die Reaktionen darauf waren Empörung über Abzocke und Wut auf die Veranstaltung.
COP30 in BelémKein Klima für Fake News
Brasiliens Präsident Lula da Silva spricht von der „Klimakonferenz der Wahrheit“ – weil heute „Finsterlinge wissenschaftliche Erkenntnisse ablehnen“ und so den Kampf gegen die Erderwärmung erschweren.
Von Thomas Hummel
