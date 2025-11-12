Sie stehe heute vor den Staats- und Regierungschefs „mit der harten Wahrheit“, sagte Celeste Saulo im Plenarsaal von Belém, „wir können uns den Gesetzen der Physik nicht widersetzen“. Die Generalsekretärin der Weltwetterorganisation aus Argentinien erklärte, dass die alarmierende Serie außergewöhnlicher Temperaturen anhalte und man täglich irgendwo auf der Welt zerstörerische Wetterereignisse erlebe.
Energiepolitik„Die Branche rast mit Vollgas auf den Klimakollaps zu“
Die US-Republikaner üben starken Druck aus auf die Internationale Energieagentur, ihren wichtigsten Bericht zugunsten der Öl- und Gasindustrie zu verändern. Die lenkt in Teilen ein, warnt aber doch vor Gefahren durch den Klimawandel.
Von Thomas Hummel
Klimakonferenz:Sind wir noch zu retten?
In Belém trifft sich die Weltgemeinschaft jetzt zum dreißigsten Klimagipfel, und es ist wie immer: Es gibt Länder, die mehr wollen, es gibt Länder, die bremsen. Es wird auf niedrigstem Niveau gerungen. Dazwischen verbrennt die Welt.
