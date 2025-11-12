Die US-Republikaner üben starken Druck aus auf die Internationale Energieagentur, ihren wichtigsten Bericht zugunsten der Öl- und Gasindustrie zu verändern. Die lenkt in Teilen ein, warnt aber doch vor Gefahren durch den Klimawandel.

Sie stehe heute vor den Staats- und Regierungschefs „mit der harten Wahrheit“, sagte Celeste Saulo im Plenarsaal von Belém, „wir können uns den Gesetzen der Physik nicht widersetzen“. Die Generalsekretärin der Weltwetterorganisation aus Argentinien erklärte, dass die alarmierende Serie außergewöhnlicher Temperaturen anhalte und man täglich irgendwo auf der Welt zerstörerische Wetterereignisse erlebe.