Von Ronen Steinke, Berlin

Es ist nicht der erste Fall dieser Art, aber der bislang dramatischste: Weil Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" am Samstag eine Brücke über die Elbe blockiert hatten, verlor in Hamburg ein Lkw-Fahrer die Geduld und übte Selbstjustiz. Erst zerrte er einen der Festgeklebten, einen 50-jährigen Geologen aus dem niedersächsischen Barnstorf, rüde von der Fahrbahn. Dann trat er dem am Boden Liegenden noch fest in den Bauch, wie auf Videoaufnahmen zu sehen ist.