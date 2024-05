Ein Lkw-Fahrer, der in Stralsund unter anderem einen Klimaaktivisten angefahren hat, ist im Berufungsverfahren am Landgericht Stralsund wegen versuchter Nötigung in zwei Fällen zu einer Strafe von 60 Tagessätzen in Höhe von 30 Euro verurteilt worden. Zudem darf er vier Monate kein Kraftfahrzeug fahren. Damit blieb das Gericht sehr nahe an dem Urteil in erster Instanz und identisch im Strafmaß. Damals war der Fahrer jedoch aufgrund versuchter einfacher Nötigung verurteilt worden. Im Juli 2023 hatte der 42-Jährige einen Klimaaktivisten, der mit anderen eine Straße blockiert hatte, nach einer Auseinandersetzung beim Anfahren mit seinem Lkw kurz mitgeschleift. Ein Video des Vorfalls wurde im Internet veröffentlicht und löste Empörung aus.