Von Jan Heidtmann, Berlin

Am Freitagmorgen um 8.30 Uhr, also mitten in der Rushhour, wird die Kreuzung am Frankfurter Tor in Berlin zur Bühne. Ein kleines Orchester hat sich in der Mitte der Hauptverkehrsstraßen aufgebaut, Kontrabass, Geige, Akkordeon, Flöte, dazu Gesang. Während sie die Melodie des alten Partisanenlieds "Bella ciao" anstimmen, lässt ein Lkw-Fahrer seinen Motor laut aufheulen. Aktivisten der "Letzten Generation" haben die Kreuzung besetzt und so dem Orchester seinen Auftritt verschafft. "Ihr seid doch bekloppt" oder "Geht doch arbeiten" brüllen Autofahrer. Eine Frau tritt einem jungen Mann, der auf der Straße sitzt, gegen die Hand. "Warum soll ich ihm nicht wehtun?", fragt sie, als eine Aktivistin dazwischen geht. "Euch sollte man Juckpulver in den Arsch schieben."