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COP31Was kann man vom diesjährigen Klimagipfel erhoffen?

Lesezeit: 5 Min.

Es ist kompliziert: Der 31. Weltklimagipfel findet im türkischen Badeort Antalya statt, aber die Verhandlungen darf Australien führen.
Es ist kompliziert: Der 31. Weltklimagipfel findet im türkischen Badeort Antalya statt, aber die Verhandlungen darf Australien führen.
Foto: Chris McGrath/Getty Images

Von Montag an verhandeln die Mitgliedstaaten der UN darüber, wie sich die Erderwärmung beschränken lässt. Angesichts schwieriger Zeiten gehen Umweltschützer mit bescheidenen Erwartungen in die Konferenz.

Von Michael Bauchmüller

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Die ganze Sache begann schon im Streit, er zog sich über Monate. Australien wollte unbedingt einen Klimagipfel, in der Nähe pazifischer Inselstaaten. Und die Türkei wollte ihn auch. Keiner wollte nachgeben. So zog sich das bis in die letzten Stunden der Klimakonferenz von Belém im vorigen Jahr. Am Ende stand ein Kompromiss: Der Gipfel steigt in der Türkei, aber die Verhandlungen darf Australien führen. Den Vorsitz wiederum führt der türkische Umweltminister Murat Kurum. Wenn an diesem Montag im türkischen Badeort Antalya zum 31. Mal die jährliche Vertragsstaatenkonferenz der UN-Klimarahmenkonvention stattfindet (englisch: Conference of the Parties, COP), verspricht allein diese Konstellation schon eine schwierige Konferenz. Und das ist lange nicht alles.

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