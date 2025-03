Interview: Michael Bauchmüller und Thomas Hummel, München/Berlin

Der Petersberger Klimadialog ist eine wichtige Etappe auf dem Weg zur 30. Weltklimakonferenz in Brasilien. An diesem Dienstag und Mittwoch treffen in Berlin Diplomaten und Minister aus aller Welt zusammen – zum ersten Mal, seit sich die USA aus dem Pariser Klimaabkommen zurückgezogen haben. Mit dabei der niederländische EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra, 49, für den Klimapolitik ein Teamsport ist.