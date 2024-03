In Deutschland sanken die Emissionen 2023 so stark wie seit 1990 nicht mehr, das Klimaziel 2030 wird erreicht. Das hat viel mit der kriselnden Wirtschaft zu tun - und verdeckt ein Problem: Beim Verkehr tut sich so gut wie nichts.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Deutschland kommt voran mit dem Klimaschutz - jedenfalls auf den ersten Blick. Um mehr als zehn Prozent sind die klimaschädlichen Emissionen im vorigen Jahr zurückgegangen, so steht es in der vorläufigen Klimabilanz des Umweltbundesamtes. Mit minus 76 Millionen Tonnen CO₂ ist das ein Rückgang, wie ihn Deutschland seit 1990 nicht mehr erlebt hat. Gemessen an 1990 ist der Ausstoß damit um 46,1 Prozent zurückgegangen. Und auch die Abschätzungen für die Zukunft zeigen Rückgänge. "Deutschland ist auf Kurs - erstmals", sagt Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne). "Wenn wir Kurs halten, schaffen wir unsere Klimaziele 2030." Doch ganz so rosig stehen die Dinge dann doch nicht.