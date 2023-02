Zwei Klimaschützer, die wegen eines Flugs nach Asien in der Kritik stehen, haben Fehler zugegeben. Ausgelöst hatte die Debatte ein Bericht der Bild-Zeitung, wonach die zwei in Stuttgart vor Gericht hätten erscheinen sollen. Ihnen werde vorgeworfen, sich im Herbst mit anderen Aktivisten auf einer Bundesstraße festgeklebt zu haben. Dem Bericht nach wurde der Mann deshalb angeklagt. Die Frau hätte als Zeugin aussagen sollen. Statt zu erscheinen, seien sie nach Südostasien geflogen und hätten dadurch rund 7,9 Tonnen CO₂ verursacht, rechnete die Zeitung vor. Man könne nachvollziehen, dass es negative Gefühle auslöse, wenn Protestierende in ein Flugzeug stiegen, teilte "Letzte Generation" daraufhin mit. Doch es sei auch Doppelmoral, etwa als "Klimakanzler" den Ort Lützerath abzubaggern. "Nachdem uns dieser Flug noch immer beschäftigt und wir auch wieder zurück nach Deutschland kommen müssen, machen wir uns ständig Gedanken, wie es besser geht", schrieben die beiden nun in einem Beitrag für die taz. Sie hätten mit dem Bus weiter Richtung Osten fahren können. Und es sei für die Rückreise "problemlos möglich, aus der Türkei ohne Flugzeug nach Deutschland zu kommen." Der Flug in die Türkei werde "der letzte unseres Lebens".