Ökostrom-Umlage, Heizungstausch, Klimageld - viele Projekte des Sondervermögens betrafen Bürger ganz direkt. Was wird nun damit? Und was heißt das Urteil für andere Fonds?

Von Michael Bauchmüller, Claus Hulverscheidt und Henrike Roßbach

Am Tag danach ist die Sicht immer noch dunstig wie nach einem Wüstensturm. Von den 100 Milliarden Euro, die der Klima- und Transformationsfonds bislang schwer war, brechen 60 Milliarden weg - von jenem Fonds also, der Deutschlands Weg in die Klimaneutralität bahnen sollte. Auch manch anderes Sondervermögen wird es in dieser Form nicht mehr geben können. Was aber heißt das für Bürgerinnen und Bürger?