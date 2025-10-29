Nach dem Wahlsieg Donald Trumps im November 2024 gingen die Milliardäre in Mar-a-Lago ein und aus. Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates und einige mehr besuchten den neuen amerikanischen Präsidenten in seinem Wohnsitz in Florida. Woher die Öffentlichkeit das wusste? Über die Flugdaten ihrer Privatjets. Firmen-Chefs von Tesla, Amazon oder Microsoft fahren nicht mit dem Greyhound-Bus durch die USA. Sie fliegen privat. Und sind damit allein mit ihrer Art zu reisen ein großes Klimaproblem.