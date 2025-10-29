Nach dem Wahlsieg Donald Trumps im November 2024 gingen die Milliardäre in Mar-a-Lago ein und aus. Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates und einige mehr besuchten den neuen amerikanischen Präsidenten in seinem Wohnsitz in Florida. Woher die Öffentlichkeit das wusste? Über die Flugdaten ihrer Privatjets. Firmen-Chefs von Tesla, Amazon oder Microsoft fahren nicht mit dem Greyhound-Bus durch die USA. Sie fliegen privat. Und sind damit allein mit ihrer Art zu reisen ein großes Klimaproblem.
Klimabilanz„Superreiche setzen unseren Planeten in Brand“
Lesezeit: 3 Min.
Milliardäre stoßen laut Studien enorme Mengen an Treibhausgasen aus, Umweltschützer fordern deshalb Reichensteuern und eine sozialere Klimapolitik. Doch die Bundesregierung tut sich damit schwer.
Von Thomas Hummel
Wie leben wir 2035?:„Der Umbau unserer Städte ist die einzige Chance“
Hitzewellen und Überflutungen durch Starkregen machen den Menschen in Metropolen das Leben schwer. Christine Wilcken vom Städtetag erklärt, was sich verändern muss – und wieso die bayerische Landesregierung umdenken sollte.
Lesen Sie mehr zum Thema