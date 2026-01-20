Der Bundeskanzler war entschlossen, die Bühne denkbar groß. „Deutschland steht zu den nationalen und europäischen Klimazielen“, sagte Friedrich Merz, keine drei Monate ist es her. Zum Auftakt des Klimagipfels im brasilianischen Belém beschwor der Kanzler die Kraft der Innovation. „Unsere Wirtschaft ist nicht das Problem“, sagte Merz. „Unsere Wirtschaft ist der Schlüssel, um unser Klima noch besser zu schützen.“ Aber vielleicht ist die Wirtschaft jetzt das Problem des CDU-Chefs Merz, genauer: der Mittelstands- und Arbeitnehmerflügel der CDU.
ParteitagVerabschiedet sich die CDU von den Klimazielen?
Das Ziel der Klimaneutralität war auch für die Union bisher Gesetz. Doch nun nehmen Teile des Wirtschaftsflügels Abstand davon. In der Partei löst das Unruhe aus.
Von Michael Bauchmüller und Vivien Timmler, Berlin
