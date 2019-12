Am Sonntag, die Klimakonferenz läuft noch, drehen sich schon die Akkuschrauber. Arbeiter bauen die bunten Stände ab, mit denen sich die Staaten in Madrid präsentiert haben. Das große "Now" wird abgeschraubt, Spanien wollte damit für Klimaschutz "jetzt" werben, sofort. Der Slogan der chilenischen Präsidentschaft landet im Container: "Time for action". Alles nur Worte, die Zeit zum Handeln ist jetzt ohnehin abgelaufen. Im Plenum der Konferenz kämpfen Delegierte mit Fußnoten gegen den Klimawandel.